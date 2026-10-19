У Франції запровадять часткову комендантську годину після масових заворушень. Там затримали вже майже 2 400 протестувальників

Прем’єр-міністр Франції Себастьян Лекорню доручив місцевій владі запровадити комендантську годину в окремих районах міст на тлі масштабних заворушень і пограбувань.

Про це пише Le Figaro.

Обмеження почнуть діяти вже ввечері 19 жовтня. За словами Лекорню, вони будуть «дуже обмеженими» і локальними — комендантську годину не вводитимуть по всій країні чи в усьому Парижі.

Насамперед влада хоче захистити бізнес та райони, де є ризик нових погромів. Також премʼєр анонсував фінансову підтримку підприємствам, які постраждали від заворушень.

Лекорню також заявив, що влада може запровадити надзвичайний стан у країні, якщо це буде необхідно, однак поки вважає локальну комендантську годину більш доречним заходом.

Прем’єр звинуватив у насильстві ультраліві угруповання, які, за його словами, намагаються дестабілізувати ситуацію в країні напередодні президентських виборів 2027 року.

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Що відбувається у Франції

17 жовтня у Франції сотні тисяч людей вийшли на протести проти зростання вартості життя, соціальної нерівності та погіршення якості державних послуг. До демонстрацій, які почалися через проблеми в школах, долучилися профспілки та прихильники руху «жовтих жилетів».