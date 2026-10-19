Керівництво одеської компанії підозрюють у допомозі РФ продати викрадене зерно на 60 млн грн

Правоохоронці затримали в Одесі директора філії іноземної компанії та керівницю її лабораторії. Їх підозрюють у тому, що вони допомогли Росії приховати українське походження майже 8 тисяч тонн зерна, викраденого з окупованого Маріуполя.

Про це повідомляють Офіс генпрокурора та СБУ.

За даними слідства, у 2024 році росіяни завантажили в Маріупольському порту 7 857 тонн української пшениці вартістю понад 60 мільйонів гривень на підсанкційне судно «Альфа М».

Зерно перевезли до російського порту Темрюк у Краснодарському краї, де оформили документи про нібито російське походження пшениці.

Після цього, як стверджують правоохоронці, представники РФ звернулися до одеської компанії, яка займається перевіркою якості та сертифікацією сільськогосподарської продукції.

Слідство вважає, що директор філії та керівниця лабораторії знали, що зерно походить з України, однак оформили документи, які допомогли приховати його справжнє походження.

Надалі пшеницю вивезли за кордон для переробки та продажу. Офіс генпрокурора уточнює, що її доставили до Туреччини. Слідчі також перевіряють, чи могла продукція згодом потрапити до країн ЄС та України.

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Під час обшуків у затриманих та в офісі компанії вилучили документи, лабораторні висновки, компʼютери й телефони.

Обом оголосили підозру в пособництві державі-агресору, вчиненому за попередньою змовою (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України). Суд відправив їх під варту з можливістю внесення застави. Фігурантам загрожує до 12 років увʼязнення з конфіскацією майна.