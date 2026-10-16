«Я обіцяв захищати свободу, незалежність і конституційний лад. Але Путін їх знищив». Світові медіа про російсько-українську війну 16 жовтня

Сьогодні The Wall Street Journal присвятив великий текст Льву Ступнікову — колишньому російському лейтенанту, який став одним з найсмертоносніших диверсантів сучасності: наводив українські удари та допоміг знищити понад 300 російських солдатів. Його історія пропонує рідкісну можливість зазирнути в тіньову війну, яку веде українська розвідка: через зашифровані платформи агенти спілкуються з тисячами росіян — від домогосподарок, які живуть поблизу військових заводів, до солдатів на передовій.

Чоловік розчарувався в армії під час навчання у військовій академії та не хотів брати участі в насильстві, але ключову роль у переході Ступнікова на бік України відіграла його мати Тетяна. Вона раніше вже протестувала проти Путіна, слухала «Жадан і собаки» і не хотіла, щоб її єдиний син служив в армії. У лютому 2024-го, коли Лев уже три місяці служив на передовій, Тетяна написала українському блогеру Дмитру Карпенку, який співпрацює з українською розвідкою. Жінка просила допомогти її сину дезертирувати, і так Лев почав працювати на Україну. Згодом, після кількох успішних атак України, Ступнікова запідозрили, тож ЗСУ допомогли йому перейти лінію фронту. Тепер він служить у Російському добровольчому корпусі й каже, що не зрадив присягу: він обіцяв захищати свободу, незалежність і конституційний лад — але все це знищив Путін.

Про операцію «Вівальді» та новий локальний контрнаступ на Харківщині написали україно-американський журналіст Давид Кириченко для Atlantic Council і американський підполковник у відставці, військовий інженер Віркам Міттал для Forbes. Успіх «Вівальді» посилює зростаючий оптимізм в українській армії після призначення головкомом Михайла Драпатого. Операція точно відображає бачення Драпатого про технологічно розвинену і тактично інноваційну українську армію, здатну використовувати можливості, зберігаючи при цьому дорогоцінні людські ресурси. Цей досвід тепер передадуть іншим підрозділам, що потенційно прокладе шлях для нових локальних контрнаступів. Одне з нововведень — повернення танків на поле бою. Бронетехніка ходить маленькими групами по дві-три одиниці в супроводі FPV-дронів, що перехоплюють російські безпілотники. Кожна машина оснащена бронею «їжак», яка складається з численних шипів і захищає корпус від безпілотників.

Такі успіхи особливо важливі, коли прихильники переговорів просувають ідею компромісу, хоча Росія і не виявляє жодних ознак прагнення припинити війну. Якщо союзники Києва нададуть достатню підтримку, українські військові зроблять свою справу.

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