Ресторани KFC у США перейдуть на напої Coca-Cola після 40 років партнерства з Pepsi

Мережа ресторанів швидкого харчування KFC у США переходить із Pepsi на Coca-Cola, завершуючи партнерство, яке тривало майже 40 років.

Про це пише Reuters.

Напої Pepsi зʼявилися у KFC у 1980-х роках — коли компанія PepsiCo придбала цю мережу ресторанів. У 1997 році PepsiCo виділила свій ресторанний бізнес (крім KFC, компанія також володіла Taco Bell і Pizza Hut) в окрему корпорацію Yum! Brands, однак Pepsi й надалі залишалася постачальником напоїв для KFC.

Тепер замість Pepsi у понад 3,7 тисячі американських ресторанах KFC до весни 2027 року зʼявиться продукція Coca-Cola. Заклади KFC в інших країнах продовжать подавати напої PepsiCo.

Reuters зазначає, що втрата контракту з KFC, що налічує у США 3 718 ресторанів, може стати серйозним репутаційним ударом для PepsiCo, особливо на тлі тиску з боку інвесторів, які вимагають від компанії покращити результати в Північній Америці, а також зростання попиту на більш здорові продукти.