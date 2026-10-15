Кампанія ударів по російських аеропортах тільки починається. Світові медіа про російсько-українську війну 15 жовтня

Посилення російських ударів, рішення Трампа дозволити купівлю російського дизелю та перебої зі Starlink викликали в Києві тривогу масштабів, які рідко можна було спостерігати від початку війни. Проте минулої пʼятниці зʼявився проблиск світла — українці мали нагоду уявити, як їхній мучитель Путін кипить від нестями, кружляючи на Москвою і не маючи змоги приземлитись у власній столиці. Так Саймон Шустер починає статтю для The Atlantic про нові цілі для українських ударів.

Атак сотнями дронів на аеропорти може бути замало, щоб змусити Путіна до переговорів. Проте вони дозволяють залишатися в боротьбі й завдавати шкоди російській економіці, навіть якщо Трамп вирішить покинути Україну. Від початку вересня українські БпЛА майже щодня заважають повітряному руху на Москвою — це частина операції M&Ms. Два її автори кажуть, що вона не спирається на американські технології чи розвідку, а натомість використовує українські дрони, що наводяться за допомогою штучного інтелекту. Поки що Зеленський не дозволив перейти на новий етап операції, який передбачає значно агресивнішу тактику: прямі атаки до тисячі дронів із ШІ на аеропорти російських міст. До того ж Трамп, який закликав припинити атаки на НПЗ, водночас сказав, що в Росії «є багато інших цілей».

Українські виробники зброї все ще розробляють парк дронів з ШІ, який порівнює картинку навколо із завантаженою мапою. Один зі співрозмовників Шустера сказав, що вперше Україна використала такий дрон місяць тому, але їх ще не розгорнули у великих масштабах проти аеропортів.

The Washington Post опублікував репортаж з Донеччини, жителі якої мусять постійно пересуватись із детекторами дронів — команда репортерів уперше з власними детекторами проїхала 240 кілометрів із Харкова, щоб задокументувати, як цивільні адаптуються до виживання. Місцеві пересуваються дорогами, завішаними сітками, дехто з них носить рушницю, аби полювати на дрони, як на птахів. Деякі військові та робочі бригади мають сіткомети. Водії зазвичай не пристібають паски безпеки й залишають двері авто відкритими, а дехто подорожує лише в дощ чи туман.

Редактор відділу світової політики The Independent Сем Кілі пише, що останні дії показали: Трамп не просто союзник Росії, а його адміністрація стала небезпечною для Європи — можливо, навіть небезпечнішою за Путіна. Перебої зі Starlink у військових і можливу зупинку передачі даних про російські ракетні удари Кілі називає майже актами війни США проти України — а отже, і проти всієї Європи.

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