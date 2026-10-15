Безпілотник вперше атакував нафтовий танкер у водах Румунії. Він, імовірно, прямував до України

У територіальних водах Румунії дрон атакував нафтовий танкер YARA J під прапором Коморських островів, який, імовірно, прямував до України.

Про це повідомляє Radio România Constanța.

Інцидент стався ввечері середи, 14 жовтня, поблизу міста Суліна. Порожнє судно прямувало з Туреччини і мало завантажитися в портах Дунаю. Після атаки там спалахнула пожежа.

На борту було 17 моряків із Сирії, Індії та Ірану. Вони не постраждали.

Міноборони Румунії повідомило, що того вечора над Чорним морем фіксували групу повітряних цілей — дві з них залетіли в повітряний простір країни. Згодом з однією ціллю втратили радіолокаційний контакт над морем. Не виключається, що саме цей безпілотник влучив у танкер.

Це перше влучання дрона у судно безпосередньо в територіальних водах Румунії. Раніше подібні інциденти фіксували лише у виключній економічній зоні.