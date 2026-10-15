Генштаб: Армія РФ втратила майже 1 900 своїх військових за добу на фронті

Упродовж минулої доби, 14 жовтня, російська армія втратила на фронті ще 1 880 своїх військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Також росіяни втратили дві бойові бронемашини, 38 артилерійських систем, чотири РСЗВ, три засоби ППО, чотири наземні робототехнічні комплекси, чотири крилаті ракети, 1 308 БпЛА, 535 одиниць автомобільної техніки і чотири — спеціальної.

Україна і Росія рідко публікують офіційні дані про свої втрати у війні. Востаннє Росія офіційно повідомляла про це ще у вересні 2022 року — тоді йшлося про 5 937 загиблих.

Президент Володимир Зеленський 23 вересня 2026 року говорив, що Росія лише від початку року втратила понад 248 тисяч військових убитими та пораненими у війні проти України. За його словами, Україна має відеодокази кожної з російських втрат. Загалом втрати росіян за час повномасштабної війни сягнули 1,6 мільйона військових. З них приблизно 700 тисяч загинули.

Що стосується українських втрат, за словами президента Зеленського, станом на липень 2026 року щонайменше 50 тисяч українських військових загинули (у лютому він називав цифру в 55 тисяч). Ще майже 400 тисяч зазнали поранень. Велика кількість військових вважаються зниклими безвісти.