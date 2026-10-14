Цієї ночі Росія та США завдали подвійного удару. Світові медіа про російсько-українську війну 14 жовтня

Сьогодні увага світових медіа прикута до новин про сповільнення Starshield для українських військових. Кореспондент The New York Times в Україні Констан Меє пише, що цієї ночі стався подвійний удар: на додачу до дій американців росіяни лишили світла 600 тисяч жителів Києва. Якщо обмеження Starshield збережуться, це може паралізувати військові операції Україні, констатує Меє. Тим часом директор Української ініціативи «Фонду Карнегі за міжнародний мир» Ерік Чіарамеллі пише для Foreign Affairs, як Україна може обернути найнебезпечніший від початку війни період на свою користь. На його думку, пропозиція Дональда Трампа припинити удари по обʼєктах енергетики, хоч і зумовлена бажанням знизити ціни на пальне, відкриває для Києва важливе вікно можливостей. Замість неефективних спроб досягти всеохоплюючого миру такий локальний формат дає змогу врятувати українські міста від блекауту, водночас залишаючи Україні повну свободу для атак на інші цілі в РФ.

Однак на таке обмеження Кремль ще треба змусити погодитись. Для цього Захід має дозволити Україні перенести далекобійні удари з нафтопереробних заводів на важкозамінні військові обʼєкти агресора. Такі атаки технічно важчі, але саме їх Путін боїться найбільше. Ключовими важелями впливу мають стати розблокування роботи Starlink для ударів по російському прикордонню, щоб Україна могла полювати на мобільні пускові ракетні комплекси. Путін уже неодноразово демонстрував готовність до тактичного відступу задля самозбереження — від виведення військ з-під Києва до відходу Чорноморського флоту, тож відчутна загроза критичним військовим ресурсам здатна змінити його розрахунки, вважає автор.

Der Spiegel і The Wall Street Journal присвятили тексти суду над українцем Сергієм Кузнєцовим, якого звинувачують у підриві «Північних потоків». Перед будівлею, де слухають «справу століття», прихильники Кузнєцова роздають листівки, а на їхніх плакатах написано, що «Північний потік» був зброєю Росії. Окрім безпрецедентної юридичної битви, цей судовий процес має високі політичні ставки як для Німеччини, так і для України. Коаліція Фрідріха Мерца зазнає тиску з боку ультраправої «Альтернативи для Німеччини», яка використовує підрив газопроводів для критики політики на підтримку України та виставляє Німеччину жертвою саботажу з боку держави, якій вона передає мільярди євро.

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