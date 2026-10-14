У Папи Римського Льва XIV діагностували рак легень

У 71-річного Папи Льва XIV виявили рак легень під час операції з видалення частини правої легені. Зокрема, йому підтвердили аденокарциному легені.

Про це пише Reuters з посиланням на медичний бюлетень Ватикану.

Результати аналізу тканин, узятих під час операції, підтвердили підозри лікарів за результатами попередніх обстежень. 13 жовтня Папу Римського госпіталізували до римської клініки Джемеллі, щоб видалити новоутворення, яке лікарі виявили під час нещодавнього планового медичного огляду.

Операція тривала приблизно 90 хвилин і пройшла успішно, без ускладнень. Раніше у Ватикані повідомили, що Папа Римський буде в лікарні близько тижня. Усі його публічні заходи скасували до 20 жовтня.

Експерт з раку легень Джорджтаунського університету у Вашингтоні Стівен Лю заявив, що критично важливою для прогнозу та лікування є стадія раку — однак ця інформація поки ще невідома.

Reuters уточнює, що Льва XIV, якого обрали Папою Римським у травні 2025 року, вважають відносно молодим для церковного лідера. Він любить спорт, зокрема теніс. Понтифік не курить і, як повідомлялося раніше, останнім часом не мав проблем зі здоров’ям.