Голова MI5: Росія залишається агресором номер один для Британії

Росія залишається головною державною загрозою для Британії і посилює гібридну війну проти країни та її союзників на тлі мінімальних успіхів у війні проти України.

Про це заявив очільник британської служби контррозвідки MI5 Кен Маккаллум у щорічній доповіді про загрози країні, пишуть BBC і The New York Times.

За його словами, за останні десять років кількість загроз з боку іноземних держав, якими займається MI5, зросла вчетверо. Тепер служба витрачає на протидію таким загрозам більше ресурсів, ніж за часів Холодної війни.

Маккаллум назвав Росію «агресором номер один» для Британії. За його словами, Москва використовує диверсії, кібератаки, погрози вибухами та інші методи гібридної війни проти країн, які підтримують Україну.

Таким чином Москва прагне дестабілізувати Європу й послабити підтримку України. Водночас її просування у війні проти України, за словами Маккаллума, залишається «мінімальним і жахливо дорогим».

«Це не дії великої держави, яка має стратегічну перевагу», — сказав Маккаллум.

Він також попередив про посилення загроз з боку Ірану. За останній рік у Британії затримали понад 50 людей у справах, пов’язаних з іранськими операціями. За даними MI5, Тегеран націлювався, зокрема, на єврейські громади, а тепер намагається атакувати й складніші цілі — наприклад, військові об’єкти.