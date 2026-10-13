Ексрадник ОП Шило уклав угоду зі слідством у справі про розкрадання коштів «Укрзалізниці». Він уникнув ув’язнення

Колишньому раднику Офісу президента призначили вісім років ув’язнення, але дозволили не відбувати покарання з іспитовим терміном на три роки. Як уточнили «Бабелю» у ВАКС, ідеться про Артема Шила — його підозрюють у заволодінні 94,8 мільйона гривень «Укрзалізниці».
Про це повідомили Вищий антикорупційни суд України (ВАКС) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).
Також ексраднику ОП заборонили протягом трьох років обіймати керівні й адміністративні посади у військових формуваннях і правоохоронних органах та призначили штраф у 204 мільйони гривень.
Шило має повідомляти про зміну місця проживання, роботи чи навчання та не виїжджати за кордон без погодження. За умовами угоди він зобовʼязався:
- відшкодувати 60 мільйонів гривень збитків;
- переказати 80 мільйонів гривень благодійному фонду «Повернись живим»;
- надати НАБУ інформацію про інший відомий йому злочин і сприяти його розслідуванню.
Крім того, суд конфіскував на користь держави його три квартири в Києві загальною площею 388,1 м² і стягнув 325,78 млн гривень.
Детальніше про схему
2 квітня 2024 року правоохоронці викрили організовану групу на чолі з ексрадником ОП — йдеться про заволодіння коштами «Укрзалізниці» при закупівлі трансформаторів під час воєнного стану.
Ця компанія, за даними САП і НАБУ, постачала товари за завищеною вартістю. За даними слідства, організатором групи став колишній позаштатний радник ОП Артем Шило.
Трансформатори закуповували через фірму-прокладку у виробника, яким частково володіли компанії з Росії, а потім їх перепродували «Укрзалізниці» за вдвічі вищою ціною. Тому УЗ зазнала збитків на 94,8 мільйона гривень.
З 2012 року Шило працював у СБУ. Спершу в Харкові, а з 2016 — у Києві, в департаменті з протидії кіберзлочинам. З 2021 року був звільнений зі служби і став позаштатним радником ОП. Утім, уже за рік повернувся до СБУ і одразу очолив новостворене Головне управління контррозвідувального захисту об’єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму.