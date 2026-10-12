Євросоюз запровадив нові санкції проти КНДР за співпрацю з Росією

Європейський Союз увів санкції проти трьох людей і чотирьох компаній через підтримку ядерної та ракетної програм Північної Кореї, а також співпрацю з Росією.

Про це повідомила Рада ЄС.

Зокрема, під санкції потрапив Рі Сон Джин — дослідник Національного управління аерокосмічних технологій КНДР і посадовець Головного ракетного управління країни. Він працював у Росії технічним фахівцем і навчав росіян використовувати північнокорейські ракети.

Також санкції запровадили проти російської девелоперської компанії Samolet Group та її генеральної директорки Анни Акішиної. Компанія залучала працівників із КНДР до будівельних проєктів у Владивостоці, що порушує санкції ООН.

До списку внесли й засновника російського холдингу Black Horse Володимира Соколова. Його звинувачують у сприянні торговельній та промисловій співпраці з КНДР, зокрема в реалізації спільного інвестиційного проєкту в Приморському краї.

Серед компаній під санкціями також опинилися судноплавна компанія Paekyangsan Shipping, судно якої перевозило нафтопродукти з Росії до КНДР в обхід обмежень ООН, і дочірня компанія Black Horse — Golden Autumn Agroholding.

Санкції передбачають заборону на вʼїзд до ЄС та замороження активів. Людям і компаніям також заборонено прямо чи опосередковано надавати кошти та економічні ресурси.

Після цього рішення у санкційному списку Євросоюзу щодо КНДР перебувають уже 80 людей і 25 компаній. У Раді ЄС заявили, що занепокоєні поглибленням військової та економічної співпраці між Росією та КНДР. Зокрема, йдеться про відправлення північнокорейських військових до Росії, працевлаштування громадян КНДР, спільні комерційні проєкти та обмін зброї на нафту.