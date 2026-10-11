У Польщі заявили про можливий замах на премʼєра та міністра оборони

Поліція Польщі отримала дані про можливу спробу замаху на прем’єр-міністра Дональда Туска та міністра оборони Владислава Косіняка-Камиша.

Про це вдень 11 жовтня повідомили речниця Міністерства внутрішніх справ країни Кароліна Галецька та речник міністра-координатора спеціальних служб Яцек Добжинський.

У звʼязку з повідомленням про можливий замах голова МВС Марцін Кервінський і міністр-координатор спецслужб Томаш Сємоняк доручили розпочати «відповідні заходи».

Силові структури вже скликали спеціальну нараду у Центрі антитерористичної діяльності Агентства внутрішньої безпеки Польщі. Подробиць про можливий замах поки не повідомляють.