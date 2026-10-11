Можливий спалах чуми в Росії. ВООЗ не змогла встановити причину смерті працівниці лабораторії

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) досі не змогла визначити причину пневмонії, від якої померла працівниця протичумного науково-дослідного центру в Іркутській області РФ.

Про це пише Reuters із посиланням на заяву ВООЗ.

Організація повідомила, що випадків чуми не зареєстрували, а доказів подальшого поширення інфекції не виявили.

За даними ВООЗ, державний регулятор Росії повідомив, що тести працівниці та людей, які з нею контактували, на збудники особливо небезпечних інфекцій виявилися негативними. Симптомів у них досі не виявили, а нових випадків тяжкої пневмонії, повʼязаних з цією подією, не зафіксували.

«На підставі наданої інформації ВООЗ не виявила доказів подальшої передачі інфекції, повʼязаної з цим випадком. Головною невизначеністю залишається відсутність підтвердженого діагнозу в померлої працівниці лабораторії», — йдеться в заяві організації.

Що передувало

Про можливий спалах чуми росмедіа написали на початку жовтня. Першою жертвою стала 28-річна Дарія Шипілова, яка працювала в Іркутському науково-дослідному інституті, вона померла 2 жовтня. Після цього майже 200 контактних людей взяли під меднагляд.

За однією з версій, Шипілова могла заразитися під час робочої поїздки до Бурятії, де на кордоні з Монголією фіксували осередок чуми. За іншою — вона розбила пробірку зі збудником чуми.

Російська влада чуму не підтвердила, заявивши, що причина смерті жінки — «пневмонія невідомої етіології». Російський МОЗ зазначив, що епідеміологічна ситуація в регіоні залишається стабільною. Проте російські медіа пишуть, що в регіоні ввели режим носіння масок, а лікарні закрили на карантин.