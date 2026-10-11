Росіяни вночі запустили по Україні 116 дронів. У Дніпрі постраждали діти

Російські війська у ніч проти 11 жовтня випустили по Україні 116 дронів різних типів. Сили ППО знешкодили 94 з них.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Ще 10 безпілотників влучили у семи місцях, на девʼяти локаціях — впали уламки.

У Дніпрі від нічного обстрілу постраждали четверо людей, серед них — двоє 8-річних дітей. Пошкоджені багатоповерхівка, продуктові склади та авто.

В Одесі ворог поцілив у житловий будинок — зруйновані три квартири, загорівся дах. Люди не постраждали.

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А в Києві вночі уламки дронів впали у Дарницькому районі — пошкоджені декілька авто.