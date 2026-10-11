Росіяни вночі запустили по Україні 116 дронів. У Дніпрі постраждали діти

Російські війська у ніч проти 11 жовтня випустили по Україні 116 дронів різних типів. Сили ППО знешкодили 94 з них.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Ще 10 безпілотників влучили у семи місцях, на девʼяти локаціях — впали уламки.
У Дніпрі від нічного обстрілу постраждали четверо людей, серед них — двоє 8-річних дітей. Пошкоджені багатоповерхівка, продуктові склади та авто.
В Одесі ворог поцілив у житловий будинок — зруйновані три квартири, загорівся дах. Люди не постраждали.
А в Києві вночі уламки дронів впали у Дарницькому районі — пошкоджені декілька авто.