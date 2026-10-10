Генштаб: Росіяни за добу війни втратили понад 1 400 військових і чотири танки

Упродовж минулої доби, 9 жовтня, російська армія втратила на війні в Україні ще 1 420 військових і чотири танки.

Про це звітує Генштаб ЗСУ.

Зокрема, росіяни залишилися без шести бронемашин, шести ППО, 50 артилерійських систем, двох реактивних систем залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1 591 БпЛА, 534 одиниць автомобільної техніки та двох одиниць — спеціальної.

Україна і Росія рідко публікують офіційні дані про свої втрати у війні. Востаннє Росія офіційно повідомляла про це ще у вересні 2022 року — тоді йшлося про 5 937 загиблих.

Президент України Володимир Зеленський 31 липня 2026 року озвучив нові дані — втрати росіян за час повномасштабної війни сягнули 1,6 мільйона військових. З них приблизно 700 тисяч загинули.

Що стосується українських втрат, за словами президента Зеленського, щонайменше 50 тисяч українських військових загинули (у лютому він називав цифру в 55 тисяч). Ще майже 400 тисяч зазнали поранень. Велика кількість військових вважаються зниклими безвісти.