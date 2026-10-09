Reuters: Російські супутники можуть загрожувати роботі Starlink — раніше вони стежили за апаратом, який надає розвіддані Україні

Росія може використовувати методи, які загрожують роботі комерційних супутників, зокрема Starlink Ілона Маска — про це свідчить нещодавній випадок, коли група російських військових супутників стежила за західним супутником, який передає дані Україні.

Про це заявив командувач космічних сил Німеччини Міхаель Траут, пише Reuters.

За даними Космічних сил США, у травні Росія провела маневри чотирма військовими супутниками, відомими як «Космос-2610» — «Космос-2613», поблизу комерційного супутника радіолокаційної зйомки. Фінська компанія ICEYE, що надає дані США та їхнім союзникам, підтвердила Reuters, що це був один з їхніх супутників.

Командувач космічних сил Німеччини зазначив, що російський космічний апарат переслідував супутник ICEYE, який надає розвідувальні знімки з поля бою. За його словами, Росія демонструє методи, які можуть вплинути на термін експлуатації Starlink та на якість обслуговування всіх користувачів, а не лише України.

Він зазначив, що роботу супутників можна порушити навіть без прямого нападу.

Траут припустив, що відкритий напад на супутник Starlink означатиме значну ескалацію війни, але Москва може застосувати тактику «сірої зони». Він пояснив, що російський супутник може наблизитися до супутників Starlink і змусити їх змінювати траєкторію, щоб уникнути зіткнення. Такі маневри потребують багато палива й можуть скоротити термін служби супутників.