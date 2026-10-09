Вчора стало відомо, що Путін відсвяткував день народження в компанії колишнього канцлера Німеччини від соціал-демократів Герхарда Шредера, і керівник закордонного відділу Der Spiegel Матьє фон Рор присвятив цьому колонку. Німці вже звикли до непристойної поведінки Шредера, але це не означає, що після кожного нового її прояву треба лише втомлено знизувати плечима. СДПН має нарешті виключити його з партії.

Коли у 2005-му Шредер залишив крісло канцлера й одразу перейшов до російського енергетичного сектора — це вже тоді тхнуло корупцією. Сьогодні він розширює ділові звʼязки в РФ, і це в той час, коли та посилює атаки проти українських цивільних, ескалює тіньову війну проти Німеччини, а однопартієць Шредера Борис Пісторіус перебудовує німецьку армію, аби захиститись від можливого нападу Росії на НАТО.

Нелегко виключити людину з партії, і кілька років тому така спроба провалилась — проте відтоді Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна. Якщо німецькі соціал-демократи далі ігноруватимуть нові провокації свого колишнього лідера, це завдасть їм набагато більшої шкоди, ніж ще одна спроба виключити його з партії — навіть якщо вона знову провалиться. Саме тому вище керівництво партії має взяти цей процес під свій контроль, підсумовує автор.

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