Українку, яка їхала забрати онука в Казахстан i яку там затримали за запитом РФ, відпустили

Українку Любов Рожанську, яка 1 жовтня приїхала в Казахстан, щоб забрати свого онука, і яку затримали там за запитом РФ, відпустили. Зараз жінка покинула країну.

Про це для DW повідомив її адвокат Олексій Прянішніков.

За даними адвоката, Рожанська перебуває в одній з країн ЄС. Її відпустили тому, що через три дні після затримання суд мав обрати для неї запобіжний захід, проте він не зробив цього, тому жінка вийшла із СІЗО.

За що затримали Любов Рожанську

Історія повʼязана з її 8-річним онуком, який разом із матірʼю опинився в Росії ще до повномасштабного вторгнення. У 2021 році мати хлопчика Алла Андрєєва, яка жила в Одесі, поїхала з дитиною до Калінінградської області, де залишилася жити з родиною свого другого чоловіка — громадянина РФ.

У 2022 році Андрєєва отримала російське громадянство для себе та сина. Тим часом в Україні батько хлопчика домагався його повернення. У березні 2025-го Верховний суд постановив, що дитина має жити в Одесі.

У коментарі Insider адвокат Прянишніков додав, що батько хлопчика — військовий ЗСУ. Російський суд дозволяв йому бачитися із сином лише в період літніх канікул на території Калінінградської області.

У липні 2026 року новий чоловік матері хлопчика Віталій Андрєєв та його батько Вʼячеслав вийшли на звʼязок із Рожанською і запропонували передати дитину в Україну. Проте в цей час у Росії вже готували документи для оголошення українки в розшук та її екстрадиції. Калінінградський суд також виніс постанову про її арешт.

Рожанська, за словами її адвоката, попри застереження поїхала до Астани, оскільки хотіла забрати онука. Там її затримали.

Як реагують в Україні

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Рожанську «виманили до Казахстану обманним шляхом». За його словами, родичі дитини в Росії діяли у співпраці з ФСБ та навмисно переконували жінку приїхати по онука.

Лубінець повідомив, що звернувся до омбудсмана Казахстану із закликом не допустити екстрадиції, видачі чи примусового переміщення Рожанської до Росії. Він також попросив перевірити умови її тримання під вартою, правові підстави затримання та забезпечити доступ до неї українських дипломатів і адвоката.

У пресслужбі Міністерства закордонних справ України розповіли LIGA.net, що знають про цю ситуацію та контактують з казахстанською стороною. Українські консули запросили дозвіл, аби відвідати українку в СІЗО, й отримали попередню згоду.

На відео онук Любові Рожанської, якого привезли в Казахстан, щоб передати бабусі.

Окремо Лубінець закликав родичів українських дітей, які перебувають у Росії або на тимчасово окупованих територіях, не намагатися забирати їх самостійно.

«Самостійна поїздка до РФ чи спроба забрати дитину через треті країни може створити серйозні ризики для самих родичів і поставити під загрозу подальше повернення дитини», — заявив омбудсман.