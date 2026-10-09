Київ розбудовує резервну інфраструктуру тепла й води: що вже зробили

У Києві будують інфраструктуру резервної системи теплопостачання. Усі проєкти мають завершити до кінця цього року.

Про це на брифінгу 9 жовтня повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

За його словами, столиця реалізує план будівництва 13 обʼєктів, потужність яких становитиме приблизно 1 600 МВт.

«Це достатньо складні технологічні проєкти будівництва нових джерел теплопостачання, пристосованих саме для того випадку, якщо базові обʼєкти будуть зруйновані», — зазначив Пантелеєв.

Водночас, за його словами, у кожному районі Києва облаштовані опорні пункти обігріву й «Пункти незламності», які будуть функціонувати. Також столиця має 80 модульних і мобільних котелень.

Він додав, що для систем водо- і теплопостачання вже встановили 700 генераторів, з них водопостачання має 27 МВт резервного живлення. Ще приблизно 40 МВт дадуть спеціальні електростанції.

Пантелеєв додав, що місто вже виконало третину робіт з будівництва спеціальних електростанцій великої потужності, призначених саме для системи водопостачання.

«Ми ці заходи планували, ми розуміли ризики, відповідно, були передбачені кошти, розроблялись проєкти, які зараз реалізуються. Вже третина робіт виконана, ще близько 40 МВт потужності — саме електростанції, які забезпечать цю потужність, у стадії реалізації. Замовлено відповідне обладнання, яке виробляється, зокрема за кордоном, тому що обладнання достатньо технологічно серйозне», — сказав Пантелеєв.

Також він наголосив, що в місті є 155 бюветів, за якими закріплені бригади з генераторами — вони будуть їх запускати за відсутності світла.