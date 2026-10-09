У Латвії депутатам місцевих рад заборонили їздити до РФ і Білорусі

Сейм Латвії 8 жовтня в остаточному читанні ухвалив поправки до закону, які забороняють депутатам міських і крайових дум їздити до Росії та Білорусі. За зміни проголосували всі, хто брав участь у засіданні.

Про це повідомляє латвійське медіа Delfi з посиланням на агентство LETA.

Поправки подала група депутатів, серед яких голова фракції «Нова єдність» Едмундс Юревіцс. Водночас більшість депутатів, обраних від партії «Стабільності!», не брали участі в голосуванні.

Зміни доповнюють статтю 2 закону «Про обмеження дій, що загрожують національній безпеці». Раніше заборона на поїздки до Росії та Білорусі поширювалася на низку посадовців, працівників державних органів і депутатів Сейму.

Автори поправок пояснили, що представники місцевого самоврядування мають доступ до детальної інформації про критичну інфраструктуру, плани цивільної оборони, транспортні й логістичні вузли та інші муніципальні ресурси.

Тому депутати вважають за необхідне запровадити однакові обмеження на поїздки для всіх виборних посадовців — як на рівні парламенту, так і на рівні місцевого самоврядування.