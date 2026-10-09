Генштаб: За останню добу росіяни втратили на війні проти України 1 710 військових і сім бойових броньованих машин

За останню добу росіяни втратили на війні проти України 1 710 військових, сім бойових броньованих машин і десятки одиниць іншої техніки.

Про це звітує Генштаб ЗСУ.

Зокрема, росіяни залишилися однієї ППО, трьох танків, 67 артилерійських систем, пʼяти реактивних систем залпового вогню, 18 наземних робототехнічних комплексів, 1 757 БпЛА, 617 одиниць автомобільної техніки та чотирьох одиниць — спеціальної.

Україна і Росія рідко публікують офіційні дані про свої втрати у війні. Востаннє Росія офіційно повідомляла про це ще у вересні 2022 року — тоді йшлося про 5 937 загиблих.

Президент України Володимир Зеленський 31 липня 2026 року озвучив нові дані — втрати росіян за час повномасштабної війни сягнули 1,6 мільйона військових. З них приблизно 700 тисяч загинули.

Що стосується українських втрат, за словами президента Зеленського, щонайменше 50 тисяч українських військових загинули (у лютому він називав цифру в 55 тисяч). Ще майже 400 тисяч зазнали поранень. Велика кількість військових вважаються зниклими безвісти.