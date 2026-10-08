З проєкту санкцій на прохання Естонії виключили російську компанію. У МЗС країни назвали причину

На прохання Естонії з початкового проєкту санкцій проти РФ виключили одну компанію та одну людину. Це російська компанія, яка постачає рідкісноземельні елементи естонській фірмі Silmet, що переробляє цей матеріал для вітрогенераторів.

Про це повідомив редактор «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

Згодом Керстін Лепік, прессекретарка представництва Естонії в Брюсселі, підтвердила ERR, що російську компанію дійсно вилучили зі списку на прохання Естонії.

«Так, ми звернулися з проханням виключити одну російську компанію та пов’язану з нею особу зі списку санкцій, що налічує майже 1 600 людей та компаній і який сьогодні затвердили посли держав-членів у рамках COREPER II», — зазначила Лепік.

На запит «Бабеля» ситуацію прокоментував міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна. Він наголосив, що Естонія була і залишається рішучою прихильницею санкцій проти Росії і не домагалася вилучення зі списків компанії чи людини, які вже перебувають під санкціями.

«Йшлося про процес підготовки нових санкцій, під час якого держави-члени та Європейська комісія тісно консультуються та розглядають різні пропозиції», — сказав він.

Цахкна пояснив, що у процесі обговорення нового проєкту санкцій з’ясувалося, що завод NPM Silmet в Естонії має критичне значення для європейської промисловості загалом. За його словами, від NPM Silmet значною мірою залежать кілька європейських галузей, зокрема електронна, медична, автомобільна, аерокосмічна та оборонна промисловість, а також зелені технології — виробництво електромобілів і сонячних панелей.

«Наша мета має бути чіткою: посилювати тиск на Росію, водночас забезпечуючи, щоб критично важливі для безпеки Європи галузі не залежали від російських поставок», — заявив міністр.