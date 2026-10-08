Колишній британський командир: Путін міг доручити російському генералу, який знищував цивільну інфраструктуру Сирії, бити по мостах у Києві

Путін міг доручити російському генералу Сергію Суровікіну, який знищував цивільну інфраструктуру Сирії, бити по мостах у Києві.

Про це в колонці The Telegraph пише колишній командир британських хімічних, біологічних, радіологічних і ядерних військ Хеміш де Бреттон-Гордон.

Суровікін відомий прізвиськом «Генерал Армагеддон» через те, що під час війни в Сирії він керував ударами по Алеппо, які забрали життя тисяч цивільних. За словами британського командира, Кремль міг доручити Суровікіну повторити цю тактику в Україні, хоча у Сирії вона провалилася.

Також Де Бреттон-Гордон вважає, що Путіну потрібні зміни на фронті: російський наступ на Донеччині місяцями буксує, адже українські військові відтісняють РФ біля Покровська та Лиману, а російська армія зазнає великих втрат. При цьому Кремлю дедалі важче набирати достатньо контрактників, а нова мобілізація може стати політично небезпечною.

Тому Москва може спробувати перенести війну туди, де вважає себе сильнішою. Сім мостів через Дніпро автор називає очевидними цілями, адже їхнє знищення може розділити Київ навпіл і паралізувати північ України.

Тому Де Бреттон-Гордон закликає Захід посилити ППО, радари, дрони й РЕБ, а НАТО — розглянути захист українських міст своїми літаками. На думку аналітика, якщо Захід дозволить Росії безкарно бити по Києву, такі атаки лише посиляться.