У Прилуках після російської атаки кількість загиблих зросла до девʼяти — з-під завалів дістали тіла трьох дітей

Внаслідок російських атак у ніч проти 7 жовтня в Україні загинули щонайменше 13 людей, ще понад 40 — поранені.

У Прилуках на Чернігівщині загинули девʼять людей, серед них — троє дітей. Ще 38 людей, серед яких сім дітей, отримали травми. Постраждала поліцейська, її мати та чоловік, який воював у складі поліції на фронті, загинули. Ще 12 людей врятували з-під завалів. У Чернігові армія РФ атакувала підприємство, наслідки ще уточнюють.

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Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран В'ячеслав Чаус/ Чернігівська ОДА (ОВА)

У Кременчуці на Полтавщині кількість постраждалих зросла до 19. Через атаку пошкоджені 430 квартир. Також там двоє загиблих, яких виявили у приватному секторі.

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В Олександрії на Кіровоградщині кількість загиблих зросла до двох, ще троє людей постраждали. Одна людина досі не виходить на зв’язок.

У Херсоні від ударів дронами по Корабельному району постраждав чоловік, у нього вибухова травма. Також від вибуху БпЛА травми отримала жінка.

У Дніпрі після нічної атаки РФ пошкоджені 16 багатоповерхівок. Також потрощені гімназія, кілька магазинів і басейн.

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У Києві, окрім двох загиблих, стало відомо про пошкодження кіностудії Довженка. Уламки пробили покрівлі двох знімальних павільйонів. На місці виникла пожежа, яку вже ліквідували.