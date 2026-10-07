Озброєні люди з боку Білорусі намагалися переправити мігрантів до Латвії — вони погрожували прикордонникам і викрали камери

Група щонайменше з 20 мігрантів проникла на територію Латвії з боку Білорусі та пошкодила прикордонну інфраструктуру. Групу супроводжували озброєні люди, які погрожували латвійським прикордонникам і підганяли мігрантів у бік Латвії.

Про це повідомили на сторінці в X армії країни.

За словами міністра внутрішніх справ Яніса Домбрави, через кілька годин після цього інциденту люди в масках проникли на територію Латвії, пошкодили розподільчу коробку електромережі та викрали камери відеоспостереження. Вони повернулися на територію Білорусі до того, як прибув підрозділ прикордонної служби.

Керівник Державної прикордонної охорони Гунтіс Пуятс додав, що були викрадені дві камери прикордонного спостереження. Він припустив, що люди в масках можуть бути не представниками білоруських державних служб, а членами організованого злочинного угруповання.

LSM пише, що 5 жовтня Державна прикордонна служба Латвії запобігла спробі 59 людей незаконно перетнути кордон з боку Білорусі. Загалом від початку року прикордонники запобігли незаконному перетину кордону 11 925 людьми. Уряд країни продовжив посилений режим безпеки на кордоні з Білоруссю до кінця цього року.