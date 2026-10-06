Уже кілька днів в інтернеті пишуть, що російські військові могли втратити частину правої руки Дмитра Донського під час відступу через операцію ЗСУ «Вівальді», і колумніст The Washington Post Джим Джераті присвятив цьому текст. Йому хочеться глузувати з думки, що армія загарбників, які регулярно чинять злочини, могла черпати натхнення із християнської реліквії (навіть якщо вона походить від воїна з мечем). Російська церква передбачувано не підтверджує втрату, але й не публікує свіжих світлин реліквії з фронту. Джераті запитує: якщо ви приносите на фронт фрагмент руки святого і за кілька тижнів атака супротивника опиняється в потрібному місці, в потрібний час — можливо, Бог намагається щось сказати? Можливо, Творець не схвалює ваші понад 3 000 нападів на лікарні, понад 3 900 поранених та вбитих українських дітей, а ще систематичне викрадення тисяч дітей до Росії й Білорусі?

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