«Мікроби стають дедалі сильнішими, вони як армія». Трамп заявив, що США готові допомогти Росії з можливим спалахом чуми

Американський президент Дональд Трамп заявив, що США можуть допомогти Росії після інформації про ймовірний випадок чуми в Іркутській області.

Про це він сказав журналістам у Білому домі, пише CNBC.

За словами Трампа, він не говорив з російськими посадовцями про цей випадок, однак назвав чуму «жорстокою хворобою». Він уточнив, що раніше чуму могли контролювати, а зараз «якимось чином мікроби стають дедалі сильнішими й сильнішими та схожі на армію».

Речник Держдепу США сказав, що вони уважно стежать за ситуацією. Також там закликали російську владу швидко та відкрито ділитися інформацією.

Що передувало

Про можливий спалах чуми росмедіа написали на початку жовтня. Першою жертвою стала 28-річна Дарія Шипілова, яка працювала в Іркутському науково-дослідному інституті, вона померла 2 жовтня. Після цього майже 200 контактних людей взяли під меднагляд.

За однією з версій, Шипілова могла заразитись під час робочої поїздки до Бурятії, де на кордоні з Монголією фіксували осередок чуми. За іншою — вона розбила пробірку зі збудником чуми.

Російська влада чуму не підтвердила, заявивши, що причина смерті жінки — «пневмонія невідомої етіології». Російський МОЗ зазначив, що епідеміологічна ситуація в регіоні залишається стабільною.

Проте російські медіа пишуть, що в регіоні ввели режим носіння масок, а лікарні закрили на карантин.