FT: Естонія перекидає війська ближче до РФ через загрозу вторгнення та закуповує зброю з дальністю 300 км

Естонія назавжди переводить головну бойову бригаду ближче до кордону з Росією, щоб у разі вторгнення бити вглиб російської території.

Про це пише Financial Times із посиланням на естонських посадовців.

Медіа зазначає, що країна переходить до стратегії «активної оборони»: у разі вторгнення планує боротися за територію від самого кордону та з першого дня бити по російських цілях далеко за лінією фронту.

Головну бойову бригаду передислоковують із Тапи до Їхві, що за 50 км від російського кордону. А безпосередньо в прикордонному місті Нарва будують базу ще на 1 000 військових.

Притому естонські військові та розвідка не вважають, що Москва хоче великої війни з НАТО найближчими двома роками. Водночас там кажуть, що стримування не працює, а критичний період для країн Балтії — наступні 1—4 роки.

Найбільше в Естонії побоюються обмеженої атаки на Нарву — невелике переважно російськомовне місто. Так Москва могла б перевірити, чи готове НАТО захищати союзника, і спробувати розколоти Альянс.

Російські держмедіа регулярно називають Естонію «русофобською», а Кремль погрожував країні навіть ядерним ударом, якщо вона розмістить на своїй території ядерну зброю НАТО.

Естонія має до 230 тисяч підготовлених резервістів, але лише 4 200 військових у постійних силах. За останній рік країна підписала контракти на девʼять американських HIMARS із ракетами M57 дальністю до 300 км і стільки ж південнокорейських Chunmoo зі схожою дальністю, а також збільшила оборонний бюджет на 42%.

Окремо в Естонії готуються до сценарію після завершення війни в Україні: тоді Росія зможе перекинути до Балтії десятки тисяч загартованих у боях військових. «Ми боялися війни [в Україні]. Тепер ми боїмося її завершення», — сказав естонський розвідник.