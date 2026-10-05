Ексміністр армії США назвав «принизливим» те, що Україна з меншим бюджетом виявилася краще озброєною для сучасної війни

Колишній міністр Сухопутних військ США Ден Дрісколл заявив, що йому було «принизливо» спостерігати, як Україна зі значно меншим бюджетом змогла швидко змінити свої збройні сили та розробити кращу зброю.

Про це він заявив в інтервʼю Rolling Stone.

«У певному сенсі було принизливо бачити, наскільки швидко країна може змінюватися, коли цього потребує. Коли ти бачив, наскільки малим був бюджет України порівняно з нашим, і попри це в них була краща зброя для ведення війни, це стало сигналом до пробудження», — сказав Дрісколл.

За його словами, український досвід продемонстрував, що американська армія недостатньо швидко адаптується до вимог сучасної війни. Зокрема, йдеться про використання безпілотників і засобів радіоелектронної боротьби.

«Коли ти американський солдат, ти щодня йдеш на роботу і фактично повертаєшся на 20 або 30 років назад у сфері технологій», — сказав Дрісколл.

За його оцінкою, на початку другого терміну Дональда Трампа збройні сили США були дуже погано підготовлені до сучасних бойових дій.

Тому в травні 2025 року Дрісколл створив експериментальний батальйон із 600 військовослужбовців, який діяв за принципом «дрони передусім». Підрозділ базувався в Італії, мав власні лабораторії безпілотників, відпрацьовував тактику застосування засобів РЕБ і співпрацював з українськими військовими радниками.

Проте 1 вересня Дрісколл пішов у відставку. Американські медіа називали причиною цього його напружені стосунки з головою Пентагону Пітом Гегсетом. А ініційований ним підрозділ переформатували і повернули до його «основної місії» — виконання завдань повітряно-десантної піхоти.