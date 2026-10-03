Екскерівник Молодого театру Білоус, якого підозрюють у сексуальному насильстві над студентками, вийшов із СІЗО

Колишній керівник Молодого театру Андрій Білоус, якого підозрюють у сексуальному насильстві над студентками, вийшов з-під варти під заставу.

Про це повідомило адвокатське об’єднання «Клочков & партнери», яке захищало Білоуса в суді.

Андрій Білоус перебував у СІЗО майже рік: 22 жовтня 2025-го Печерський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 17 грудня.

А в серпні 2026 року Білоусу призначили заставу 5 мільйонів гривень. Тоді сторона захисту називала цю суму «непосильною», бо родина підозрюваного нібито не зможе її внести.

В адвокатському обʼєднанні заявили, що справа була складною «не лише з юридичної точки зору», а й «у моральному аспекті» — там заявили про «неймовірний тиск», який супроводжував процес.

«Медіа та соцмережі формували ставлення до людини задовго до того, як свою оцінку справі має надати суд. Фактично доводилося працювати в умовах, коли суспільний вирок намагалися винести раніше за судовий. Але попри все, наш підзахисний вийшов із СІЗО», — написали у «Клочков & партнери».