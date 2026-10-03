Росія вночі атакувала Україну 157 дронами і «Бандеролями». У чотирьох областях є постраждалі

У ніч проти 3 жовтня росіяни запустили по Україні 157 дронів, а Одещину атакували «Бандеролями».

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Сили ППО знешкодили 131 ворожий дрон, решта влучила у 12 місцях, а в пʼяти — впали уламки.

Зокрема, у Гостомелі на Київщині від російського обстрілу постраждали чотири людини, двоє з них — діти. На двох складах спалахнули пожежі, їх уже ліквідували.

Пізно ввечері росіяни вдарили по багатоповерхівці і бізнес-центру в Дніпрі. Поранень зазнали жінки 55, 62, 77 і 88 років.

У Харкові вночі дрон влучив біля приватного будинку і пошкодив газогін у Київському районі — постраждали троє людей.

У Запорізькій області росіяни вдарили по території пожежно-рятувального підрозділу саме тоді, коли надзвичайники збиралися на виклик. Поранений один рятувальник.

Під ударом була і цивільна інфраструктура Одещини — там пошкоджені приватний будинок і нежитлова будівля. Минулося без постраждалих.