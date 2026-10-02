Лідери G7 погодилися вивільнити до 100 млн барелів нафти та пального зі стратегічних резервів

Лідери G7 погодилися вивільнити до 100 мільйонів барелів сирої нафти та дизельного пального зі своїх стратегічних резервів, щоб стримати стрімке зростання цін на пальне.

Про це пише NBC News.

Як написав президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social після відеоконференції G7, Європа погодилася вивільнити «величезні запаси» дизельного пального.

Лідери G7 заявили у спільній заяві, що впродовж чотирьох місяців можуть вивільнити до 100 мільйонів барелів нафти та пального. Там зазначили, що «значне вивільнення дизельного пального» відбудеться протягом перших 20 днів.

Європейські лідери також заявили, що почнуть координувати графіки технічного обслуговування нафтопереробних заводів у своїх країнах, «щоб не допустити одночасної зупинки потужностей і, де це можливо, тимчасово підвищити рівень їхнього використання».

На думку нафтового аналітика Енді Ліпоу, це рішення може допомогти стабілізувати ситуацію через нещодавні перебої із поставками пального. За його словами, вивільнення запасів фактично замінило б російський експорт.