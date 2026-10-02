З тимчасово окупованих територій повернули 41 українця. Серед них четверо дітей

З окупації впродовж серпня і вересня через пункт пропуску на Волині повернувся 41 українець — зокрема, четверо дітей та пʼятеро підлітків.
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
За його словами, одна з родин повернулася після того, як їхнього батька звільнили з російського полону. Старший син залишається в полоні з 17 квітня 2022 року. Жінка та її молодший син розповідали, що раніше під приводом медичної допомоги їх утримували й примусово лікували.
Також в Україну повернулся медикиня. Її вивезли напередодні російської мобілізації.
Ще одного чоловіка, який повернувся з окупації, утримували у підвалах. У нього росіяни забрали український паспорт.
- 25 вересня з тимчасово окупованих територій на підконтрольну територію України повернувся 21 українець, зокрема двоє дітей.