З тимчасово окупованих територій повернули 41 українця. Серед них четверо дітей

З окупації впродовж серпня і вересня через пункт пропуску на Волині повернувся 41 українець — зокрема, четверо дітей та пʼятеро підлітків.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, одна з родин повернулася після того, як їхнього батька звільнили з російського полону. Старший син залишається в полоні з 17 квітня 2022 року. Жінка та її молодший син розповідали, що раніше під приводом медичної допомоги їх утримували й примусово лікували.

Також в Україну повернулся медикиня. Її вивезли напередодні російської мобілізації.

Ще одного чоловіка, який повернувся з окупації, утримували у підвалах. У нього росіяни забрали український паспорт.

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