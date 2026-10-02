У «Дії» стартувало голосування за найзнаковішу українську книгу останніх 5 років. Хто в списку

У застосунку «Дії» стартувало голосування за найзнаковішу українську книжку останніх п’яти років.

У списку 15 книжок, які вийшли у 2022—2026 роках. Ось повний перелік:

«Колонія» Макса Кідрука;

«Мова-меч. Як говорила радянська імперія» Євгенії Кузнєцової;

«За Перекопом є земля. Кримський роман» Анастасії Левкової;

«Вірші з бійниці» Максима Кривцова;

«Я перетворююсь... Щоденник окупації. Вибрані вірші» Володимира Вакуленка;

«Свідчення» Вікторії Амеліної;

«Списки» Мирослава Лаюка;

«Танці з кістками» Андрія Семʼянківа;

«Бунт проти імперії: українські шістдесятники» Радомира Мокрика;

«Позивний для Йова» Олександра Михеда;

«Людина на перехресті. Роздуми про екзистенційний інтелект» Ігоря Козловського;

«Як читати українських класиків» Ростислава Семківа;

«Гемінґвей нічого не знає» Артура Дроня;

«Гра в перевдягання» Артема Чеха;

«Летиція Курʼята та всі її вигадані коханці, яким вона збрехала про свого батька» Віри Курико.

Із цього переліку троє авторів — Максим Кривцов, Вікторія Амеліна і Володимир Вакуленко — загинули від рук росіян впродовж повномасштабної війни.

Голосування триватиме до 6 жовтня (до 12:00). Переможця оголосять 22 жовтня.