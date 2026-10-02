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У «Дії» стартувало голосування за найзнаковішу українську книгу останніх 5 років. Хто в списку

Автор:
Ольга Березюк
Дата:

У застосунку «Дії» стартувало голосування за найзнаковішу українську книжку останніх п’яти років.

У списку 15 книжок, які вийшли у 2022—2026 роках. Ось повний перелік:

  • «Колонія» Макса Кідрука;
  • «Мова-меч. Як говорила радянська імперія» Євгенії Кузнєцової;
  • «За Перекопом є земля. Кримський роман» Анастасії Левкової;
  • «Вірші з бійниці» Максима Кривцова;
  • «Я перетворююсь... Щоденник окупації. Вибрані вірші» Володимира Вакуленка;
  • «Свідчення» Вікторії Амеліної;
  • «Списки» Мирослава Лаюка;
  • «Танці з кістками» Андрія Семʼянківа;
  • «Бунт проти імперії: українські шістдесятники» Радомира Мокрика;
  • «Позивний для Йова» Олександра Михеда;
  • «Людина на перехресті. Роздуми про екзистенційний інтелект» Ігоря Козловського;
  • «Як читати українських класиків» Ростислава Семківа;
  • «Гемінґвей нічого не знає» Артура Дроня;
  • «Гра в перевдягання» Артема Чеха;
  • «Летиція Курʼята та всі її вигадані коханці, яким вона збрехала про свого батька» Віри Курико.

Із цього переліку троє авторів — Максим Кривцов, Вікторія Амеліна і Володимир Вакуленко — загинули від рук росіян впродовж повномасштабної війни.

Голосування триватиме до 6 жовтня (до 12:00). Переможця оголосять 22 жовтня.