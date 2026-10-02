У Львові завершили ексгумацію останків польських і німецьких військових: знайшли 130 похованих

На старому Голосківському кладовищі у Львові завершили ексгумаційні роботи. Роботи тривали з 25 серпня до 28 вересня 2026 року.

Про це повідомили в Українському інституті нацпамʼяті.

Під час досліджень виявили 113 останків військовослужбовців Війська Польського, які загинули у вересні 1939 року, а також останки 17 військових Вермахту. Окремі розрізнені останки ще не ідентифікували — ймовірно, вони належать двом людям.

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Також на місці знайшли солдатські жетони, медальйони, ґудзики та інші елементи військової форми, особисті речі й гільзи. Після завершення досліджень останки планують перепоховати.

Ексгумацію проводила «Українська пам’ять» за участі польських фахівців з Інституту національної пам’яті Польщі та Вроцлавського медичного університету. До робіт також долучилися фахівці Українського інституту національної пам’яті та львівського підприємства «Доля».