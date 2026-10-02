Зеленський: До кінця жовтня Україна вироблятиме до 400 дронів-перехоплювачів, проте в країни все ще проблеми з F-16

Україна зараз випробовує п’ять моделей дронів-перехоплювачів, щоб збивати російські реактивні безпілотники.

Про це президент Володимир Зеленський розповів в інтервʼю Financial Times.

За його словами, до кінця жовтня Україна зможе виробляти близько 400 одиниць однієї із цих моделей. Інші чотири все ще на етапі випробувань.

Президент зазначив, що перегони зі створення засобів протидії російським дронам стикаються з перешкодами, зокрема з дефіцитом двигунів для перехоплювачів.

«Двигуни — це ключове. Ми справді багато двигунів імпортуємо, — сказав він. — Є двигуни нашого виробництва, але їх недостатньо».

Він також сказав, що Україна зіткнулася з дефіцитом коштів у бюджеті, який заважає розробці та масовому виробництву критично важливого озброєння для оборони.

Зеленський додав, що американські винищувачі F-16 виявились ефективними проти нових російських реактивних дронів, але водночас надто багато цих літаків — близько половини — тривалий час перебувають у Європі на ремонті й технічному обслуговуванні.

За його словами, деякі винищувачі повертаються так довго, що Україна втрачає дорогоцінний час, коли ці літаки найбільше потрібні для захисту її неба. Тому Київ хоче, щоб західні партнери допомогли перенести більше робіт з технічного обслуговування в Україну, адже утримання літаків ближче до поля бою дозволить їх швидше повернути в експлуатацію.