США запровадили санкції проти російської фінансової мережі A7

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти мережі A7, що пов’язують з Росією і яку використовують для обходу західних санкцій.

Про це йдеться в повідомленні Мінфіну США.

A7 створили наприкінці 2024 року за участю підсанкційного молдовського олігарха Ілана Шора та російського державного Промзвʼязокбанку. Мережа використовує компанії-посередники, підроблені торговельні документи та неправдиві описи товарів, щоб маскувати платежі, пов’язані з підсанкційними людьми та компаніями.

У Мінфіні США заявили, що A7 має зв’язки з Росією, але її також використовує Іран, зокрема Корпус вартових ісламської революції, для обходу санкцій. За даними американського відомства, субагенти мережі загалом обробили понад $17 мільярдів із січня 2025-го до червня 2026 року.

США внесли A7 до санкційного списку як значущу транснаціональну злочинну організацію. Американцями заборонили проводити операції з її активами, а майно та майнові інтереси A7 у США або під контролем американських громадян мають бути заблоковані.

Сама A7 заявляла, що станом на січень 2026 року обробляла понад дві тисячі транзакцій на день, а загальний обсяг операцій перевищував 7,5 трильйона рублів, або близько $91,5 мільярда. Це становило приблизно 13% зовнішньоторговельних операцій Росії за 2025 рік.