Росіяни атакували Україну 108 БпЛА. Скільки збила ППО

У ніч на 2 жовтня Росія атакувала Україну 108 ударними БпЛА типу Shahed (47 із них — реактивні), «Гербера», а також дронами-імітаторами типу «Пародія».

Про це звітують у Повітряних силах.

Дрони летіли з напрямку Брянська, Приморсько-Ахтарська (Росія) і з тимчасово окупованих територій — з Донецької області та Гвардійського в Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

ППО знешкодила 88 дронів. Збити не вдалося дрони, що впали в 11 місцях, уламки впали ще в пʼяти.

У Києві через російський удар пошкоджений 25-поверховий житловий будинок у Дарницькому районі. Одна людина загинула, дві постраждали, повідомили в КМВА.