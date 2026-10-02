Вночі росіяни втретє атакували Південний міст у Києві. Рух транспорту мостами столиці обмежили

Вночі росіяни втретє атакували Південний міст у Києві. Рух громадського транспорту мостами столиці обмежили через російські атаки.

Про це повідомив мер Віталій Кличко та КМДА.

Південний міст перекритий в обох напрямках. Рух автобусів №№ 22, 91 організований через Дарницький міст. Міст Патона теж перекритий в обох напрямках. Рух автобусів №№ 51, 55, 115 та 118-Д організований через Дарницький міст.

Рух тролейбусів організований:

маршрут № 43: Кібернетичний центр — площа Либідська;

маршрут № 50: вул. Милославська — Дарницька площа.

Міст Метро перекритий в напрямку правого берега. Рух автобуса № 1-М організований через Подільський міст.

Водночас Кличко уточнив, що Південний міст у Києві повністю перекритий в обох напрямках для транспорту. На мосту Метро рух обмежили однією смугою з лівого на правий берег, а на мосту Патона — повністю перекрили рух із правого на лівий берег.