Анаїт Хоперію призначили в. о. керівника Центру протидії дезінформації. Що про неї відомо

Анаїт Хоперію 1 жовтня призначили виконувачкою обовʼязків керівника Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

Про це повідомила пресслужба РНБО.

Анаїт Хоперія — юристка. Вона закінчила КНУ імені Тараса Шевченка та здобула ступінь магістра права у 2015 році.

РНБО

Після цього у 2015—2016 роках вона працювала помічницею міжнародного експерта при Національному антикорупційному бюро за підтримки посольства Великої Британії. У 2018—2019 роках Хоперія обіймала посаду головної спеціалістки Департаменту міжнародних спорів Мінʼюсту.

Потім два роки вона працювала в Державній податковій службі на посаді інспекторки Департаменту правового забезпечення.

У 2020—2021 роках Анаїт Хоперія відповідала за міжнародну співпрацю в Департаменті інформаційної політики та зв’язків з громадськістю АТ «Укрзалізниця».

У червні 2021 року розпочалася її карʼєра в ЦПД. Там вона працювала менеджеркою з міжнародної співпраці, обіймала посаду заступниці керівника та очолювала Департамент протидії інформаційним загрозам нацбезпеці.

На своїй новій посаді Хоперія продовжить роботу у сфері протидії інформаційним загрозам та зміцнення інформаційної стійкості України.