ОБСЄ на засіданні задокументувала російський злочин в Олешках. Там закликали забезпечити гуманітарний коридор

На вимогу України постійна рада ОБСЄ на засіданні задокументувала злочин гуманітарної катастрофи в Олешках.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Під час засідання Росію закликали забезпечити доступ міжнародної спільноти до Олешків і гарантувати, що населення отримає їжу, воду та ліки. Також там закликали забезпечити гуманітарний коридор.

Під час промови українська делегація спростувала російські фейки про ситуацію в Олешках на Херсонщині.