Учасник K-pop гурту Winner 102 рази прогуляв військову службу. Суд призначив йому умовний термін

33-річного учасника південнокорейського K-pop гурту Winner Сона Міно засудили до одного року ув’язнення умовно за неодноразові прогули альтернативної військової служби.

Про це повідомляє Korean Herald.

Сон Міно проходив службу як соціальний працівник у державній установі в Сеулі з березня 2023 року до грудня 2024-го. За цей час він понад 100 днів був відсутній без дозволу.

Суд у Сеулі визнав його винним у порушенні Закону про військову службу. Він також має дворічний випробувальний термін — якщо протягом цього часу він не скоїть жодного злочину, то зможе уникнути увʼязнення.

Разом із Міно суд розглядав справу керівника установи, де він проходив службу. Суд вважає, що він фальсифікував документи, аби створити враження, ніби Сон Міно був на роботі. Чоловіка звинуватили в неналежному контролі за проходженням служби та призначили 10 місяців ув’язнення умовно з відстрочкою на два роки.

Під час оголошення вироку суддя наголосив, що військова служба є обов’язком, необхідним для безпеки Південної Кореї, і соціальні працівники теж мають виконувати його сумлінно. Водночас суд врахував, що Міно визнав провину, розкаявся, а його стан здоров’я міг вплинути на здатність виконувати обов’язки.

Перед оголошенням вироку співак сказав журналістам, що шкодує про свої вчинки та перепрошує перед людьми, які його підтримували. На запитання, чи готовий він знову піти на службу, співак не відповів.