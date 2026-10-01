Росіяни атакували Південний міст у Києві, коли ним їхав поїзд метро (оновлено)

Росіяни атакували Південний міст у Києві, яким на той момент через Дніпро рухався поїзд метро.

За словами мера Віталія Кличка, було два влучання біля опорної частини мосту. Наразі рух метро та наземного громадського транспорту мостом зупинили, а фахівці обстежують стан споруди.

За повідомленням у соцмережах, під час удару пасажири почули потужний вибух і побачили спалах. Одразу після цього у вагоні зʼявився дим, а з вентиляції посипався попіл. Люди не постраждали. Потяг доїхав до правого берега, до станції «Видубичі», де пасажирів висадили.

Оновлено о 14:37. Рух наземного транспорту Південним мостом в Києві відновили — критичних пошкоджень фахівці не знайшли.

Автобуси курсують мостом за звичними схемами. Водночас досі триває обстеження конструкцій метро. Наразі поїзди «зеленої» лінії курсують між станціями «Сирець» — «Видубичі» та «Осокорки» — «Червоний хутір».

Раніше цього ж дня під ударом росіян у столиці була школа в Соломʼянському районі. Там сталась пожежа, але постраждалих не було — 100 учнів та 60 працівників були в укритті.