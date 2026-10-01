Politico: Пентагон не допускає ключових союзників до участі у зустрічі НАТО

Адміністрація Дональда Трампа не запросила низку ключових союзників США на зустріч країн НАТО, присвячену майбутньому Альянсу.

Про це пише Politico з посиланням на шістьох дипломатів.

Зустріч планують провести цього місяця в Польщі. Її організовує керівник політичного управління Пентагону Елбридж Колбі. До формату запросили Норвегію, Швецію, Фінляндію, Польщу, Німеччину та Нідерланди.

Водночас запрошень не отримали Велика Британія, Франція та країни Балтії. Дипломати цих держав поставили під сумнів критерії відбору, адже вони є одними з найбільших оборонних витратників Європи та відіграють важливу роль у НАТО.

Зустрічі в такому форматі вже проводили двічі. Їх називають «Бергенською групою» — за назвою першої зустрічі в норвезькому Бергені в червні. Представники запрошених країн запевняють, що група не має на меті створити окреме об’єднання всередині НАТО. За їхніми словами, вона має напрацьовувати пропозиції для всього Альянсу.

Водночас деякі дипломати побоюються, що вибірковий формат може посилити розкол між союзниками. Один із них заявив, що поділ НАТО на «хороших» і «поганих» союзників був би небезпечним для США та Європи.