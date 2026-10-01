Росія атакувала Україну 107 БпЛА. Скільки збила ППО

У ніч на 1 жовтня Росія атакувала Україну 107 ударними БпЛА типу Shahed (63 із них — реактивні), «Гербера», а також дронами-імітаторами типу «Пародія».

Про це повідомили у Повітряних силах.

Дрони летіли із напрямків: Орел, Міллерово, Брянськ, Шаталово (Росія) та тимчасово окупованих територій Донецької області, а також з Гвардійського у Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. ППО знешкодила 87 БпЛА. Збити не вдалося дрони, які впали на 11 локаціях, уламки збитих впали ще на чотирьох.

В Одесі росіяни вдарили по бізнес-центру, постраждала одна людина. Внаслідок атаки пошкоджено дах та фасад двох будівель, вибите скло, а також частково зруйновані стіни на пʼятому поверсі. Виникла пожежа, яку вже ліквідували, повідомили у ДСНС.

Внаслідок російської атаки по складах в ніч проти 1 жовтня постраждав також чоловік у Оболонському районі Києва. У Соломʼянському районі горіло приміщення на першому поверсі 16-поверхового житлового будинку, а також поруч припарковані автівки, заявили рятувальники.