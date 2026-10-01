Генштаб: Росіяни втратили на війні проти України за останню добу 1 900 військових

Росіяни втратили на війні проти України за останню добу 1 900 військових, а також 36 артилерійських систем та сотні одиниць іншої техніки.

Про це пише Генштаб ЗСУ.

Зокрема, росіяни залишилися без однієї бойової броньованої машини, трьох реактивних систем залпового вогню, однієї ППО, 14 наземних робототехнічних комплексів, 1 288 БпЛА, пʼяти крилатих ракет, 524 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також чотирьох одиниць спеціальної техніки.

Президент України Володимир Зеленський 31 липня 2026 року озвучив нові дані — втрати росіян за час повномасштабної війни сягнули 1,6 мільйона військових. З них приблизно 700 тисяч загинули.

Що стосується українських втрат, за словами президента Зеленського, щонайменше 50 тисяч українських військових загинули (у лютому він називав цифру в 55 тисяч). Ще майже 400 тисяч зазнали поранень. Велика кількість військових вважаються зниклими безвісти.