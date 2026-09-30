Компанія, повʼязана із синами Трампа, хоче привозити українські військові технології до США

Американський стартап Powerus, який готується до злиття з компанією, що має інвестиції синів Дональда Трампа, планує привезти українські військові технології до США та виробляти їх там.

Про це компанія розповіла Reuters.

Powerus створили близько року тому. На початку жовтня компанія має об’єднатися з Aureus Greenway Holdings — оператором гольф-полів, у якому Дональд Трамп — молодший та Ерік Трамп мають опосередковану частку через інвестиційний фонд American Ventures. Після злиття фонд може отримати 9,9% компанії.

У Powerus кажуть, що сини Трампа є пасивними інвесторами й не беруть участі в управлінні компанією. Водночас до консультативної ради Powerus входить Кіт Келлог — колишній спецпредставник Трампа з питань України та генерал-лейтенант армії США у відставці.

Президент Powerus Бретт Веліковіч заявив, що компанія веде переговори з українськими оборонними технологічними фірмами. Зокрема, вона хоче отримати технології далекобійних ударних дронів і виробляти їх у США. Мета — стати для Пентагону «єдиним рішенням», яке дозволить переносити іноземні військові технології до США та масштабувати їх виробництво.

У березні Powerus представила дрони-перехоплювачі Guardian, які, за словами Веліковіча, розробляли спільно з українцями. Компанія також отримала контракт ВПС США на суму до $90 мільйонів.