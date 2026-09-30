Київ отримає €150 млн кредиту на закупівлю нових вагонів метро

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надасть Києву €150 мільйонів кредиту на закупівлю нових енергоефективних вагонів метро.

Про це повідомили у пресслужбі банку.

Нові вагони мають бути на 25% енергоефективнішими за старий рухомий склад, який вони замінять. Також Київ придбає обладнання для технічного обслуговування і діагностики цих вагонів. Кредит підтримує часткова гарантія Іспанії та грантове фінансування з ресурсів ЄБРР.

Банк також профінансує аудит доступності київського метро. На його основі розроблять план створення інклюзивної інфраструктури для ветеранів, людей з інвалідністю, літніх пасажирів і батьків з маленькими дітьми.

Крім цього, ЄБРР спільно з ініціативою структури «ООН Жінки» підтримає програму підготовки жінок-машиністок. Навчання триватиме три роки.