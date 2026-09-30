Літак Flydubai, пілот якого збирався вчинити теракт, урятували українець та росіянин

Ситуацію на борту літака Flydubai, де один з пілотів хотів вчинити теракт та авіакатастрофу, урегулювали українець та росіянин.

Про це пише Іsrael Hayom.

Додатковий екіпаж пілотів — українець та росіянин — летіли як пасажири. Проте вони зреагували на інцидент і безпечно посадили літак у Саудівській Аравії.

Після цього усі борти авіакомпанії Flydubai будуть ретельно перевіряти.

flydubai / Instagram

Інцидент стався сьогодні вранці. Літак Flydubai, який летів із Дубая до Тель-Авіва, подав сигнал про надзвичайну ситуацію. У кабіні були два пілоти — громадяни Оману та ОАЕ. Один із пілотів спробував отримати контроль над літаком і завдав командиру екіпажу численних ножових поранень.

Після того як ситуацію врегулювали, літак приземлився в аеропорту «Табук» у Саудівській Аравії. На борту перебувало 180 пасажирів.